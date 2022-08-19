* Талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 19 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о гибели трёх своих противников в афганской провинции Бадахшан. Моазуддин Ахмади, глава отдела информации и культуры провинции Бадахшан, заявил: »Эти мятежники намеревались совершить диверсии в уезде Рагистан». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

mosaic36 Убийство

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называют своих противников «мятежниками».

Информационное агентство «Бахтар», подконтрольное талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 19 августа процитировало Моазуддина Ахмади и написало, что «трое мятежников были убиты прошлой ночью в засаде, устроенной силами безопасности в провинции Бадахшан, и ещё один был ранен».

ООН и правозащитные организации подвергли резкой критике убийства людей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отсутствие справедливой судебной системы.

18 августа международная организация Amnesty International заявила, что тысячи афганских граждан были произвольно арестованы, подвергнуты пыткам, исчезли и даже убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прошлом году. Заявив, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершали грубые нарушения прав человека и неоднократно имели место убийства из мести, эта организация сделала акцент на создании механизма эффективного расследования и привлечения к ответственности.