Адана, Турция, , 14:44 — REGNUM Турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» подписал контракт с Артёмом Дзюбой, потому что это большой и хороший нападающий. Об этом 19 августа заявил спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк.

Артем Дзюба (скриншот видео на сайте ФК «Зенит») Fc-zenit.ru

«Почему мы решили подписать контракт с Дзюбой? Потому что это большой и очень хороший нападающий», — приводит слова Гектюрка ТАСС.

Он добавил, что доволен подписанием контракта с Дзюбой, т. к. клуб получил лучшего нападающего из России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Адана Демирспор» подписал с Дзюбой контракт, который рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год.

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