Адана, Турция, 19 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» подписал контракт с Артёмом Дзюбой, потому что это большой и хороший нападающий. Об этом 19 августа заявил спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк.

Fc-zenit.ru Артем Дзюба (скриншот видео на сайте ФК «Зенит»)

«Почему мы решили подписать контракт с Дзюбой? Потому что это большой и очень хороший нападающий», — приводит слова Гектюрка ТАСС.

Он добавил, что доволен подписанием контракта с Дзюбой, т. к. клуб получил лучшего нападающего из России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Адана Демирспор» подписал с Дзюбой контракт, который рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год.