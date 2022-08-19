Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Черноморское побережье Румынии является самым уязвимым местом Североатлантического альянса, поэтому НАТО стремится укрепить там свои рубежи, пишет Bloomberg.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что в настоящее время порядка 200 военнослужащих альянса из Франции, Бельгии и Нидерландов ведут активную инженерную работу в Трансильвании.

По мнению опрошенных агентством экспертов, Черное море для России являются «воротами в Средиземноморье, а также путем к проецированию влияния на ближневосточные и африканские страны».

Как сообщало ИА REGNUM, Североатлантический альянс планирует на «многие годы» сохранить присутствие международных войск на границах России.

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