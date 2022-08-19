Челябинск, 19 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Челябинской области троих сотрудников полиции подозревают в совершении экологического преступления. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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Участковым уполномоченным вменяют нарушение режима особо охраняемых природных территорий. Как считают следователи, в мае они произвели незаконную рубку древесины в Хомутининском боре, являющемся памятником природы. Ими было спилено 15 сосен на общую сумму более 540 тыс. рублей.

В пресс-службе южноуральского главка МВД добавили, что противоправную деятельность стражей порядка пресекли оперативники управления собственной безопасности. Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины их уволят по отрицательным мотивам.

Как сообщало ИА REGNUM, также под судом находятся несколько полицейских из Челябинска. Им вменяют получение взяток. Взяткодателя уже осудили к штрафу в размере полтора миллиона рублей.