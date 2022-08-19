Варшава, , 14:40 — REGNUM Воссоздание Саксонского дворца в Варшаве, разрушенного в 1944 году, станет одним из способов борьбы с экономическим спадом. Об этом заявил министр культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин.

«Один из способов борьбы с рецессией, с инфляцией, с экономическим спадом — это амбициозные инвестиции. Это одна из амбициозных инвестиций. Она рассчитана на большие деньги, в ней будут задействованы польские компании, а польские сотрудники будут там работать и зарабатывать», — передаёт слова министра «Польское радио» .

В пятницу, 19 августа, на месте дворца начались подготовительные работы. Строительная площадка была обнесена забором, готовится вскрытие сохранившихся под землёй подвалов здания. Предполагается, что Саксонский дворец будет воссоздан к 2030 году.

«Это достоинство и честь польского народа, потому что мы не можем оставить в центре Варшавы место, запрограммированное немцами таким образом, что у нас есть архитектурная дыра там, где всегда была красивая архитектура — два дворца и несколько многоквартирных домов. Это вопрос достоинства и чести польского государства, чтобы завершить восстановление Варшавы. Мы прекрасно отстроили Старый город, красиво отстроили Королевский Замок — этого еще не хватает», — говорит Ярослав Селлин.

Саксонский дворец и площадь перед ним долгое время были главной архитектурной доминантой Варшавы. Первоначально дворец был построен в 1661 году, и позже неоднократно перестраивался. В 1839 году дворец приобрёл крупный русский купец Иван Скворцов. Во время Варшавского восстания 1944 года дворец был разрушен немецкими войсками, сохранился только фрагмент колоннады, возле которого позже была устроена могила Неизвестного солдата.