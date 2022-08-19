Варшава, 19 августа 2022, 14:40 — REGNUM Воссоздание Саксонского дворца в Варшаве, разрушенного в 1944 году, станет одним из способов борьбы с экономическим спадом. Об этом заявил министр культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин.
В пятницу, 19 августа, на месте дворца начались подготовительные работы. Строительная площадка была обнесена забором, готовится вскрытие сохранившихся под землёй подвалов здания. Предполагается, что Саксонский дворец будет воссоздан к 2030 году.
Саксонский дворец и площадь перед ним долгое время были главной архитектурной доминантой Варшавы. Первоначально дворец был построен в 1661 году, и позже неоднократно перестраивался. В 1839 году дворец приобрёл крупный русский купец Иван Скворцов. Во время Варшавского восстания 1944 года дворец был разрушен немецкими войсками, сохранился только фрагмент колоннады, возле которого позже была устроена могила Неизвестного солдата.