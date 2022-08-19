Лондон, , 14:40 — REGNUM Британская писательница Джоан Роулинг подписала соглашение с компанией Warner Bros. Discovery о разработке нового проекта по вселенной «Гарри Поттера». Об этом 19 августа пишет Daily Mail, ссылаясь на свои источники.

Гарри Поттер Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус. 2001. Великобритания, США

По данным издания, спин-офф «Гарри Поттера» готовится для стримингового сервиса HBO Max. «Люди, работающие на HBO, говорят о спин-оффе Поттера как о факте», — поделился источник. Однако подробности о производстве проекта держатся в тайне.

Ранее Джоан Роулинг пожаловалась на то, что ей угрожают в Сети за её слова поддержки в адрес писателя Салмана Ридши, на которого напали с ножом во время мероприятия. В Warner Bros. Discovery тогда прокомментировали ситуацию и осудили людей, угрожающих автору книг о мальчике-волшебнике.

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