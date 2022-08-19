Таллин, , 14:40 — REGNUM Эстония подготовила официальное предложение Европейской комиссии о введении восьмого пакета санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции.

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По предложению Эстонии, в пакет будут включены расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, конкретные детали не раскрываются. Эстония также хочет, чтобы санкции распространились и на поездки граждан России в Европу.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Таллин будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, как это 18 августа сделала сама Эстония.

«Как министр иностранных дел, я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан России в Европу, и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан», — подчеркнул он.

На сегодняшний день введено уже семь пакетов санкций ЕС, цель которых — полностью парализовать российскую экономику и сделать невозможным финансирование специальной военной операции на Украине.