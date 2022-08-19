Донецк, , 14:39 — REGNUM Учебный процесс в школах Донецкой Народной Республики будет проводиться, скорее всего, в комбинированном режиме. Об этом 19 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин в Мариуполе.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

Он рассказал, что окончательное решение будет принято перед началом занятий, однако, скорее всего с начала учебного года занятия в школах начнутся в комбинированном режиме.

«Школы готовы к очному обучению, мы все этого очень хотим, но окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного года, — сказал Пушилин в ходе заседания Августовских педагогических студий. — Скорее всего, это будет комбинированный подход».