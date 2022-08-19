Донецк, 19 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Учебный процесс в школах Донецкой Народной Республики будет проводиться, скорее всего, в комбинированном режиме. Об этом 19 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин в Мариуполе.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

Он рассказал, что окончательное решение будет принято перед началом занятий, однако, скорее всего, с начала учебного года занятия в школах начнутся в комбинированном режиме.

«Школы готовы к очному обучению, мы все этого очень хотим, но окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного года, — сказал Пушилин в ходе заседания Августовских педагогических студий. — Скорее всего, это будет комбинированный подход».