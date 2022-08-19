Солнечногорск, Московская область,
19 августа 2022, 14:38 — REGNUM В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершился третий, заключительный модуль программы подготовки руководителей здравоохранения новой формации «Лидерство в медицине». Модуль был посвящен работе лидера с сообществом.
Лидерство в медицине
АНО «Россия — страна возможностей»
Завершающий модуль стартовал 15 августа со стажировки в московских хосписах, где обучающиеся погрузились в опыт организации работы с пациентами и приняли участие в волонтерской акции «Тележка радости». После стажировки участники встретились с мастером программы, директором Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нютой Федермессер.
«Самая важная и нужная политика — это политика внутренняя. Без медицины внутренней политики быть не может. Медицинская помощь рано или поздно пригождается каждому гражданину. Поэтому программа подготовки менеджеров в здравоохранении совершенно точно нужна. И участниками этой программы должны становиться медики из тех регионов, где губернаторы осознают важность таких понятий, как качество жизни и пациентоориентированность, — поделилась мастер программы, директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи ДЗМ и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, — Каждый врач должен научиться видеть, что человек — это не набор диагнозов, а личность, требующая индивидуального подхода и уважительного отношения. Уважение к пациенту, способность услышать его потребности, милосердие и профессионализм – вот те качества, которые необходимы медикам во все времена. Я считаю, что философия паллиативной помощи – свойственное нам умение настроиться на интересы пациента – должна и может работать внутри всей системы здравоохранения. В зале было множество людей, которым программа курса интересна. И я верю, что в своей работе они будут использовать те «технологии милосердия», о которых мы говорили».
Программа третьего модуля охватила все аспекты коммуникаций в сфере здравоохранения, даже самые неожиданные. Так, образовательные мероприятия второго дня начались с изучения опыта построения инклюзивной среды в общественных пространствах: со слушателями поделились опытом специалисты Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Историк искусств Анна Радостина рассказала про взаимосвязь медицинского дела и художественных практик. Большой блок был посвящен подходам к управлению проектами: как вести их наиболее эффективно и с максимальным учетом интересов общества. В тренинге по коммуникации участники продолжили совершенствоваться в навыках общения в различных ситуациях: с пациентами, командой, средствами массовой информации, открытой аудиторией.
Программа также включила в себя дискуссионный блок: вместе с заместителем министра здравоохранения Республики Татарстан, победителем конкурса «Лидеры России» Владимиром Жаворонковым слушатели обсудили проблемы человекоцентричного подхода и возможные их решения, а с руководителем программы Дмитрием Атамановым — проблемы взаимоотношения врача и пациента.
«Система оказания медицинской помощи как на уровне региона, так и на уровне отдельно взятой медицинской организации, на сегодняшний день, настолько многокомпонентна и сложна, что выбор правильного вектора движения по развитию системы здравоохранения является наиважнейшим элементом управления системой. Направление особой важности, в данном контексте, является социумцентричность системы, то есть такая модель построения деятельности, устройство медицинской организации, обеспечивающее предоставление услуг, максимально адаптированных для каждого человека в системе — здорового жителя страны, пациента медицинской организации, и, конечно же, медицинского работника отрасли. Для реализации этого значимым вопросом является наделение организаторов здравоохранения требуемыми компетенциями. И сегодняшняя программа — это зарождение нового поколения компетентных специалистов здравоохранения, — отметил спикер программы заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков, — Наша задача, мастеров программы, заставить задуматься наших слушателей, о настоящей роли здравоохранения в стране и векторе ее развития. Надеюсь, что три часа общения со слушателями заставили всех нас погрузиться в думы о трансформации отрасли, о коррекции вектора ее развития, об инструментарии для совершения этой коррекции и, конечно, о картине будущего системы здравоохранения как страны, так и всего мира».
Модуль завершился итоговой сессией, на которой участники и менторы собрали книгу-карту лучших практик человекоцентричного подхода и свою личную карту развития, а также сформулировали основные принципы, на которых будет дальше строиться их сообщество — сообщество Лидеров в медицине.
«Мы проектировали нашу программу, внимательно изучив все существующие, собирая предложения в сообществе. И если обычно обучение организации медицинского процесса подразумевает изучение внешних условий — нормативной базы, например, или навыков финансового, юридического менеджмента, управления персоналом, то мы попытались сделать центром программы саму причину необходимости существования системы здравоохранения — заботу о пациенте, — рассказал руководитель программы Дмитрий Атаманов, — Мы не просто хотели научить тому, какой должна быть хорошая больница, а тому, каким руководителем нужно быть, чтобы сделать ее такой и как таким руководителем стать. Именно поэтому основа нашего подхода – человекоцентричность: к себе, к команде и пациенту, к обществу. Да, мы много даем инструментов, подходов, которые можно реализовать «здесь и сейчас», но наша главная задача, чтобы, вернувшись в регионы, наши участники смогли передать полученные знания, смогли своим примером трансформировать систему, перестроить ее видение у тех, кто будет определять медицину в регионах в ближайшие 10-15 лет».
Программа «Лидерство в медицине» стартовала 17 июня 2022 года. Инициатива по проведению обучения для менеджеров здравоохранения была поддержана Президентом России Владимиром Путиным на втором заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в 2021 году. С просьбой создать специальный образовательный продукт по подготовке главных врачей и руководителей системы здравоохранения «новой формации» к главе государства обратился главврач городской клинической поликлиники № 8 Челябинска, финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Прокопьев. В рамках новой образовательной программы Дмитрий Прокопьев вместе с другими победителями профильной специализации выступил ментором для слушателей из регионов страны. Ими стали около 110 руководителей учреждений здравоохранения из Архангельской, Курганской, Липецкой, Оренбургской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Мастерами программы выступили в том числе доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ», главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова Денис Проценко, доктор медицинских наук, профессор, президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, победитель конкурса «Лидеры России» Олег Салагай.
«Говорят, чтобы понять систему, нужно выйти из нее, посмотреть на нее со стороны. Благодаря этой обучающей программе мы получили возможность посмотреть на нашу систему здравоохранения другими глазами, с другой точки зрения, с использованием совершенно иных, новых инструментов. У нас есть порядки Минздрава России, приказы, нормативные акты. Есть клинические рекомендации, методические рекомендации, и современный организатор здравоохранения, практический врач работает по ним в соответствии с принципами доказательной медицины. Но вот как наиболее эффективно решить вызовы сегодняшнего дня, которые перед нами появляются буквально каждый день, в институтах никто не учил. И эти крайне востребованные знания мы смогли получить именно здесь. В вузах учат делать операции, диагностировать и лечить заболевания, но вот научить главного врача стать эффективным руководителем, истинным лидером своей команды и своей отрасли — этого не делает практически больше никто, — рассказал о своем опыте прохождения программы главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, — Например, здесь дали подходы, как вести себя в кризисной ситуации, и вот это точно будут применять все, потому что мы все рано или поздно в них попадаем и учимся в них работать чаще всего на собственном опыте. Здесь дали знания по проектной деятельности, сейчас этим фактически занимаются все руководители, все регионы, все отрасли. А в здравоохранении проектная деятельность носит инновационный характер, потому что все жестко зарегламентировано. Но, на самом деле, в здравоохранении можно и нужно внедрять, разрабатывать, реализовывать новые проекты, например, в сфере новой модели поликлиник. Сегодня важен человекоцентричный. пациентоориентированный подход, потому что нам крайне важно сейчас максимально повысить уровень не только доверия населения к профессиональному медицинскому сообществу, нам важно выстроить очень плотную коммуникацию, чтобы понимать друг друга. Без взаимопонимания, без доверия говорить о каких-либо инициативах по продвижению общественного здоровья крайне сложно. И мы это уже ощутили, когда во время пандемии объясняли, как важно прививаться от коронавируса, носить маски, соблюдать рекомендации. Программа очень актуальна востребована и, на мой взгляд, нужна всем нашим коллегам. Спасибо вам огромное».