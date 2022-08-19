Солнечногорск, Московская область, , 14:38 — REGNUM В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершился третий, заключительный модуль программы подготовки руководителей здравоохранения новой формации «Лидерство в медицине». Модуль был посвящен работе лидера с сообществом.

Лидерство в медицине АНО «Россия — страна возможностей»

Завершающий модуль стартовал 15 августа со стажировки в московских хосписах, где обучающиеся погрузились в опыт организации работы с пациентами и приняли участие в волонтерской акции «Тележка радости». После стажировки участники встретились с мастером программы, директором Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нютой Федермессер.

«Самая важная и нужная политика — это политика внутренняя. Без медицины внутренней политики быть не может. Медицинская помощь рано или поздно пригождается каждому гражданину. Поэтому программа подготовки менеджеров в здравоохранении совершенно точно нужна. И участниками этой программы должны становиться медики из тех регионов, где губернаторы осознают важность таких понятий, как качество жизни и пациентоориентированность, — поделилась мастер программы, директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи ДЗМ и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер , — Каждый врач должен научиться видеть, что человек — это не набор диагнозов, а личность, требующая индивидуального подхода и уважительного отношения. Уважение к пациенту, способность услышать его потребности, милосердие и профессионализм – вот те качества, которые необходимы медикам во все времена. Я считаю, что философия паллиативной помощи – свойственное нам умение настроиться на интересы пациента – должна и может работать внутри всей системы здравоохранения. В зале было множество людей, которым программа курса интересна. И я верю, что в своей работе они будут использовать те «технологии милосердия», о которых мы говорили».

Программа третьего модуля охватила все аспекты коммуникаций в сфере здравоохранения, даже самые неожиданные. Так, образовательные мероприятия второго дня начались с изучения опыта построения инклюзивной среды в общественных пространствах: со слушателями поделились опытом специалисты Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Историк искусств Анна Радостина рассказала про взаимосвязь медицинского дела и художественных практик. Большой блок был посвящен подходам к управлению проектами: как вести их наиболее эффективно и с максимальным учетом интересов общества. В тренинге по коммуникации участники продолжили совершенствоваться в навыках общения в различных ситуациях: с пациентами, командой, средствами массовой информации, открытой аудиторией.

Программа также включила в себя дискуссионный блок: вместе с заместителем министра здравоохранения Республики Татарстан, победителем конкурса «Лидеры России» Владимиром Жаворонковым слушатели обсудили проблемы человекоцентричного подхода и возможные их решения, а с руководителем программы Дмитрием Атамановым — проблемы взаимоотношения врача и пациента.

«Система оказания медицинской помощи как на уровне региона, так и на уровне отдельно взятой медицинской организации, на сегодняшний день, настолько многокомпонентна и сложна, что выбор правильного вектора движения по развитию системы здравоохранения является наиважнейшим элементом управления системой. Направление особой важности, в данном контексте, является социумцентричность системы, то есть такая модель построения деятельности, устройство медицинской организации, обеспечивающее предоставление услуг, максимально адаптированных для каждого человека в системе — здорового жителя страны, пациента медицинской организации, и, конечно же, медицинского работника отрасли. Для реализации этого значимым вопросом является наделение организаторов здравоохранения требуемыми компетенциями. И сегодняшняя программа — это зарождение нового поколения компетентных специалистов здравоохранения, — отметил спикер программы заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков , — Наша задача, мастеров программы, заставить задуматься наших слушателей, о настоящей роли здравоохранения в стране и векторе ее развития. Надеюсь, что три часа общения со слушателями заставили всех нас погрузиться в думы о трансформации отрасли, о коррекции вектора ее развития, об инструментарии для совершения этой коррекции и, конечно, о картине будущего системы здравоохранения как страны, так и всего мира».

Модуль завершился итоговой сессией, на которой участники и менторы собрали книгу-карту лучших практик человекоцентричного подхода и свою личную карту развития, а также сформулировали основные принципы, на которых будет дальше строиться их сообщество — сообщество Лидеров в медицине.

«Мы проектировали нашу программу, внимательно изучив все существующие, собирая предложения в сообществе. И если обычно обучение организации медицинского процесса подразумевает изучение внешних условий — нормативной базы, например, или навыков финансового, юридического менеджмента, управления персоналом, то мы попытались сделать центром программы саму причину необходимости существования системы здравоохранения — заботу о пациенте, — рассказал руководитель программы Дмитрий Атаманов , — Мы не просто хотели научить тому, какой должна быть хорошая больница, а тому, каким руководителем нужно быть, чтобы сделать ее такой и как таким руководителем стать. Именно поэтому основа нашего подхода – человекоцентричность: к себе, к команде и пациенту, к обществу. Да, мы много даем инструментов, подходов, которые можно реализовать «здесь и сейчас», но наша главная задача, чтобы, вернувшись в регионы, наши участники смогли передать полученные знания, смогли своим примером трансформировать систему, перестроить ее видение у тех, кто будет определять медицину в регионах в ближайшие 10-15 лет».

Программа «Лидерство в медицине» стартовала 17 июня 2022 года. Инициатива по проведению обучения для менеджеров здравоохранения была поддержана Президентом России Владимиром Путиным на втором заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в 2021 году. С просьбой создать специальный образовательный продукт по подготовке главных врачей и руководителей системы здравоохранения «новой формации» к главе государства обратился главврач городской клинической поликлиники № 8 Челябинска, финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Прокопьев. В рамках новой образовательной программы Дмитрий Прокопьев вместе с другими победителями профильной специализации выступил ментором для слушателей из регионов страны. Ими стали около 110 руководителей учреждений здравоохранения из Архангельской, Курганской, Липецкой, Оренбургской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мастерами программы выступили в том числе доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ», главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова Денис Проценко, доктор медицинских наук, профессор, президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, победитель конкурса «Лидеры России» Олег Салагай.