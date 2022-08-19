Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Рекордное число представителей ЛГБТ-сообщества было выбрано на посты в законодательных органах США за прошедший год, сообщает 17 августа The Hill.

ЛГБТ. США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным организации LGBTQ Victory Fund, которая способствуют избранию большего числа выходцев из этой среды на государственную службу, в 2022 году на государственную службу были выбраны в общей сложности 1 тыс. 43 человек, открыто говорящих о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это на 6% больше, чем в 2021 году, когда их число составляло 986 человек.

При рассмотрении распределения по штатам выясняется, что число таких избранных официальных лиц выросло в 22 штатах, тогда как в 10 штатах оно упало. В общенациональном масштабе люди, открыто относящие себя к ЛГБТ, составляют всего 0,2% выборных должностных лиц, и для достижения справедливого представительства необходимо еще около 36 000 человек.

Опрос Gallup, опубликованный в феврале, показал, что 7,1% населения США идентифицируют себя как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры или лица, не являющиеся гетеросексуалами, — вдвое больше, чем десять лет назад.

«Несмотря на то, что ЛГБТК-сообщество никогда не имело равноправного представительства в правительстве — и нам еще предстоит пройти долгий путь — есть явные признаки прогресса», — отметил в своем заявлении Энниз Паркер, президент и исполнительный директор LGBTQ Victory Fund.