Вашингтон, 19 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Рекордное число представителей ЛГБТ-сообщества было выбрано на посты в законодательных органах США за прошедший год, сообщает 17 августа The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ. США

По данным организации LGBTQ Victory Fund, которая способствуют избранию большего числа выходцев из этой среды на государственную службу, в 2022 году на государственную службу были выбраны в общей сложности 1 тыс. 43 человек, открыто говорящих о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это на 6% больше, чем в 2021 году, когда их число составляло 986 человек.

При рассмотрении распределения по штатам выясняется, что число таких избранных официальных лиц выросло в 22 штатах, тогда как в 10 штатах оно упало. В общенациональном масштабе люди, открыто относящие себя к ЛГБТ, составляют всего 0,2% выборных должностных лиц, и для достижения справедливого представительства необходимо еще около 36 000 человек.

Опрос Gallup, опубликованный в феврале, показал, что 7,1% населения США идентифицируют себя как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры или лица, не являющиеся гетеросексуалами, — вдвое больше, чем десять лет назад.

«Несмотря на то, что ЛГБТК-сообщество никогда не имело равноправного представительства в правительстве — и нам еще предстоит пройти долгий путь — есть явные признаки прогресса», — отметил в своем заявлении Энниз Паркер, президент и исполнительный директор LGBTQ Victory Fund.