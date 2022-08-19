Таллин, 19 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. С утра пятницы, 19 августа, пользователи интернета в Эстонии отключены от возможности заходить на сайт российского ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM REGNUM

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Пользователей при заходе по адресу regnum.ru ждет надпись «Ваше соединение не является частным. Злоумышленники могут пытаться украсть вашу информацию с regnum.ru (например, пароли, сообщения или кредитные карты)».

Ранее таким же образом Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) был ограничен доступ к веб-сайтам российских телеканалов и информационных агентств: ntv.ru, ren. tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru и tass.ru.

TTJA обосновал свое решение тем, что эти сайты «распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают совершение военных преступлений и разжигают ненависть, тем самым создавая угрозу общественному порядку в Эстонии».

Всего с начала специальной военной операции России на Украине в Эстонии были запрещены более 40 российских телеканалов и более 50 веб-сайтов.