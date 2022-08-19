Казань, , 14:37 — REGNUM В Татарии по итогам семи месяцев инфляция составила 11,51%, в том числе продукты питания подорожали на 12,35%. Соответствующие данные публикует Татарстанстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, в июле 2022 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Татарии по сравнению с декабрём 2021 года составил 111,51%. За указанный период продовольственные и непродовольственные товары подорожали соответственно на 112,35% и 112,07%, стоимость услуг возросла на 9,54%.

В январе–июле 2022 года к соответствующему прошлогоднему периоду цены в Татарии выросли на 14,9%, в том числе продукты питания подорожали на 17,83%, непродовольственные товары и услуги — соответственно на 15,88% и 9,62%.

Как сообщало ИА REGNUM , в Поволжье в июле годовая инфляция замедлилась до 15,54% после 16,49% в июне, но при этом остаётся выше среднего по России (15,1%).

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