Санкт-Петербург, 19 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Две женщины, пострадавшие от горящих фаеров во время концерта рэпера Дельфина в Санкт-Петербурге, в качестве компенсации получат билеты на другие мероприятия площадки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 августа в пресс-службе Roof Group.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт

«Вопрос о возмещении стоимости билетов разрешается организатором мероприятия самостоятельно и, по нашей информации, он будет решен положительно, — отметили в пресс-службе. — Мы, со своей стороны, также предложим пострадавшим компенсацию в форме билетов на мероприятия Roof Fest».

Там добавили, что сожалеют о случившемся. Между тем персонал на контрольных пунктах не имеет полномочий для полного осмотра зрителей. «Правилами площадки они, (фаеры, — прим. ред.) запрещены к проносу, и тем более к применению», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что искры от фаеров попали в глаза двух женщин, 37 и 40 лет. В ходе обследования установили, что у одной — травма роговицы, а у второй — химический ожог глаза лёгкой степени. Правоохранительные органы продолжают устанавливать личности правонарушителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.