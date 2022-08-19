Москва, , 14:31 — REGNUM Фонд материальной компенсаций для граждан, пострадавших от утечек персональных данных, актуален сразу по нескольким причинам, которые видны на примере уже произошедших утечек и их последствий, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.

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«Во-первых, если мы примем во внимание позицию регуляторов в части персональных данных и надзора, то поймем, что даже штрафы в сотни тысяч рублей никак не компенсируют возможные потери сотен и тысяч граждан.

И, судя по последним предложениям законодатели, предполагается не наказывать в случае, когда, компания сама выявила утечку данных в первых раз и сообщила об этом. То есть сама санкция за утечку данных явно несоразмерна рискам.

Во-вторых, гражданин, который считает свои права нарушенным или понесший потери из-за утечки сведений о нем или его счетах/ финансовых операциях/медицинских данных, вообще остается один на один с правоохранительными органами.

Пока все выглядит так, что должны быть найдены злоумышленники и они же будут компенсировать потери. И никакого механизма защиты прав, кроме этого, у граждан нет.

В-третьих, государство само может быть «ответчиком», если в незаконный оборот попали данные государственных сервисов или баз данных ведомств.

Сегодня, все, на что может рассчитывать гражданин, — это санкция в отношении должностных лиц госоргана. А компенсация, если утечка привела к потерям, возможна на усмотрение надзорных органов и суда, и добиться этого непросто», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд материальной компенсаций для граждан, пострадавших от утечек их персональных данных из компаний, может появиться в России.

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