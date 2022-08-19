Москва, 19 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Представители западных политических элит деградируют и становятся радикальными русофобами. Об этом 19 августа заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Те, кто называли себя светочем демократии проявили себя, как пещерные русофобы. Это отражение деградации политических элит», — сказал Рябков.

По его словам, на Западе не приемлют иной идеологии, кроме неолиберальной. Именно поэтому в Евросоюзе и США хотят отгородиться от России новым «железным занавесом», чтобы избежать влияния на их населения иных, более прогрессивных и гуманистических идей, которым привержена Москва.