Москва, 19 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Пятый день подряд стремительно снижается курс биткоина. Его падение началось 15 августа и по-прежнему продолжается, следует из данных торгов.

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Утром 19 августа самая известная криптовалюта продавалась на биржах на уровне 21,4 тыс. долларов за единицу. С 15 августа, когда стоимость биткоина превышала 25,2 тыс. долларов, курс упал примерно на 15%.

Одновременно снижается и курс альтокина.