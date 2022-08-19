Джакарта, 19 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5163 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 19 августа в Индонезии выявили 6 306 686 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 5028 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 6 097 334 жителя Индонезии.

В период с 18 по 19 августа от COVID-19 умерли 26 человек. Всего эпидемия унесла жизни 157 343 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Румыния передает теплые приветствия правительству и народу Индонезии по случаю национального праздника.