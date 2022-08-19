Москва, 19 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Абитуриенты с более слабыми, чем в прошлом году, результатами ЕГЭ смогли поступить в топовые российские вузы на бюджет. Об этом пишет 19 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику приёмных комиссий.

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ. Москва

В основном, отмечает издание, снижение проходного балла заметно для технических направлений. Так, в 2022 году минимальный проходной балл для бюджетного обучения в МГТУ имени Баумана по направлению «Прикладная математика и информатика» составил 272 вместо прошлогодних 290 баллов.

Для направления «Информатика и вычислительная техника» в этом же вузе проходной балл снизился с 277 до 257, для «Информационных систем и технологий» — с 277 до 247, для «Математики и компьютерных наук» — с 271 до 228, для «Прикладной механики» — с 261 до 202, для «Радиоэлектронных систем и комплексов» — с 234 до 163.

В НИЯУ МИФИ проходные баллы на бюджет снизились для «Ядерной энергетики и теплофизики» с 276 до 229, а для «Мехатроники и робототехники» — с 285 до 245. Спад баллов зафиксирован в МГУ им. Ломоносова, в Новосибирском государственном университете (НГУ), Северо-Кавказском федеральном университете, Казанском авиационном университете и Томском политехе.

В вузах ситуацию объясняют как ухудшением результатов ЕГЭ, так и сокращением числа абитуриентов, которые выбирают экзамены по профильной математике и физике. Ещё одна причина — выбор выпускников в пользу IT-специальностей из-за пиара «высоких зарплат айтишников».

Кроме того, объясняют в вузах, уже второй год зачисление проводится в «одну волну». Абитуриенты больше не могут перекидывать документы из одного вуза в другой, поэтому топовые вузы остаются без сильных, но неуверенных студентов — те сразу подают документы в региональные университеты.

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