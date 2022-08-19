Париж, , 14:26 — REGNUM Североатлантический альянс планирует на «многие годы» сохранить присутствие международных войск на границах России, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя сил Франции в Румынии Флавьена Гарригу Граншам.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, НАТО планирует сохранить присутствие международных контингентов вдоль границ России на протяжении «многих лет, чтобы удостовериться, что ситуация стабилизировалась».

Вместе с тем большая часть должностных лиц сомневаются в том, что Россия напрямую нападет на одного из членов альянса, уточнил он.

Как передает агентство, в приграничных странах НАТО создает гарнизоны, а размещаемые в них войска будут проходить регулярную ротацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен передал НАТО документы о ратификации со стороны США вопроса о принятии в организацию Финляндии и Швеции.

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