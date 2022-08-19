Париж, 19 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Североатлантический альянс планирует на «многие годы» сохранить присутствие международных войск на границах России, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя сил Франции в Румынии Флавьена Гарригу Граншам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, НАТО планирует сохранить присутствие международных контингентов вдоль границ России на протяжении «многих лет, чтобы удостовериться, что ситуация стабилизировалась».

Вместе с тем большая часть должностных лиц сомневаются в том, что Россия напрямую нападет на одного из членов альянса, уточнил он.

Как передает агентство, в приграничных странах НАТО создает гарнизоны, а размещаемые в них войска будут проходить регулярную ротацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен передал НАТО документы о ратификации со стороны США вопроса о принятии в организацию Финляндии и Швеции.

Читайте также: США передали НАТО документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции