Москва, 19 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В период с 18 по 28 августа Росзаповедцентр Минприроды России принимает участие в эколого-просветительском проекте — V фестивале Русского географического общества. Юбилейное мероприятие стартовало в парке «Зарядье». Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Антонова Дарья ИА REGNUM Зарядье

В рамках фестиваля будут проходить выступления сотрудников заповедной системы страны и приглашенных экспертов, а также мастер-классы, розыгрыши призов и экскурсии.

«В этом году главной темой фестиваля стала география — наука, неразрывно связанная с заповедной системой страны, поскольку особо охраняемые природные территории представлены во всех регионах нашей страны —от Калининграда до Камчатки», — рассказалаДарья Мацук, руководитель Росзаповедцентра.

Гостям фестиваля расскажут о сохранении редких видов животных, 13 из которых — амурский тигр, снежный барс, белый медведь, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, переднеазиатский и дальневосточный леопард, сайгак, зубр, стерх, серый и гренландский кит — входят в нацпроект «Экология».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в заповеднике «Остров Врангеля» на Чукотке готовятся к учёту белых медведей. Работа будет проводиться при помощи беспилотников и нейросетей. Помимо этого, специалистами будет проводиться наземный мониторинг.

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