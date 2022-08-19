19 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганга Кубикки о необходимости ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».

Анна Царькова, , 14:50 — REGNUM В Германии призвали запустить газопровод «Северный поток — 2». Соответствующее заявление в интервью редакционному объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland сделал заместитель председателя Свободной демократической партии ФРГ Вольфганг Кубикки.

Северный поток-2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Политик уверен, что министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек должен сделать все, чтобы у ФРГ было больше энергии.

«Мы должны как можно скорее запустить «Северный поток — 2», чтобы заполнить наши газохранилища на зиму», — подчеркнул Кубикки.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, а хочет ли Россия запускать «Северный поток — 2». Иные отметили, что Германии для начала стоило бы перестать снабжать киевский режим оружием, отменить санкции, а потом уже заявлять о запуске СП-2.

«Ага. Сейчас. А вы будете дальше чубням оружие продавать», — отреагировал Darth M.

«Зима близко, пусть готовятся к земле. А что будет через пару месяцев?» — задался вопросом Atreides.

«Врач сказал: в морг — значит, в морг», — пишет Илья Б.

«Капитан Очевидность», — отметила Svetlana.

«Что вы! Они назло Путину отморозят себе уши… и многое другое!» — отреагировала Светлана И.

«А на пару месяцев вперёд думать немцы не пробовали? Сначала нагадить, а потом думать, как выкрутиться из проблем, которые сами и создали», — пишет Саша.

«Ну нет — поздно. Мы передумали. Будем продавать газ в банках, по цене чёрной икры. Нечего было оружие [киевскому режиму] поставлять», — отреагировал Виталий.

«Вот читаешь всё это, и вспоминается фраза из одного фильма: «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст». Большой брат из-за лужи и так костьми лёг, чтоб СП-2 не открыли», — комментирует новость Nika L.

«Как можно объяснить, чем обосновать поставки газа стране, поставляющей оружие [киевскому] режиму?» — с сарказмом поинтересовался Максим К.

«Почему вообще не перекрыть им газ? Сколько можно терпеть их маразм?» — не понимает Олька.

«Одна труба — хорошо, две — лучше. Как раньше не додумались?» — смеется Shira S.

Газопровод Северный поток Nord-stream.com

«А извиниться?» — с сарказмом отреагировал Андрей Сергеевич Ч.

«Нет, вы ещё, немцы, не готовы», — добавил Сергей Ж.

«Глас вопиющего в пустыне», — прокомментировала новость Еlena.

«Единая Германия уже не такая единая?» — с сарказмом спросил VK Tula.

«Чем ближе зима, тем внятнее и адекватнее риторика», — отметила Крис.

«Только после отмены всех санкций!» — призвал Igor.

«А цена достоинства? Чего у США не закупать по бессмысленно высоким ценам в пику России?» — иронизирует Дмитрий Е.

«С чего они решили, что в СП-2 будет газ?» — с юмором поинтересовался Миха.

«Его никто не послушает», — добавил «Турино».

«Да кто ж его теперь включит? Он же памятник!» — шутит abc Team.

«Так он должен сказать, что это будет перемога (победа. — А. Ц.)! Цены-то на газ сразу упадут, и «агрессор» будет меньше денег получать!!!» — смеется Светлана Ко.

«Блин, теперь уже как-то и не хочется его открывать! Я бы сериал «газовая зависимость» ещё несколько сезонов посмотрела бы», — пишет «Добрый Заяц».

«Не, ну это немцы желают. А желает ли этого Россия? Качая 20%, Россия имеет как за 200%, зачем качать больше?» — подытожил Александр Иванович.

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