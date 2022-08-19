Самара, 19 августа 2022, 14:27 — REGNUM Три муниципальных образования Самарской области стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Жигулевские ворота. Национальный парк «Самарская лука» (Самарская область)
Жигулевские ворота. Национальный парк «Самарская лука» (Самарская область)
(сс) Евгений Мазур

Город Кинель получает федеральную поддержку третий раз. Здесь продолжают реализовывать концепцию «Кинель — город чистых озер». В 2022 году конкурсный отбор прошел проект благоустройства территорий около железнодорожного моста «Север и юг. Привокзальные площади».

Отмечается, что третий грант на реализацию проекта получил город Октябрьск. Ранее в городе были благоустроены набережная и парк Поколений. Теперь изменения ждут пешеходную зону рядом с ул. 3-го Октября.

Сообщается, что город Новокуйбышевск стал победителем этого конкурса впервые. Здесь будут реализовывать проект «Парк Дубки — источник энергии».

В 2022 году победителями данного конкурса стали всего 160 проектов из разных регионов России. Каждому победителю полагается премия от 70 до 95 млн рублей.