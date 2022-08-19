Самара, 19 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Три муниципальных образования Самарской области стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

(сс) Евгений Мазур Жигулевские ворота. Национальный парк «Самарская лука» (Самарская область)

Город Кинель получает федеральную поддержку третий раз. Здесь продолжают реализовывать концепцию «Кинель — город чистых озер». В 2022 году конкурсный отбор прошел проект благоустройства территорий около железнодорожного моста «Север и юг. Привокзальные площади».

Отмечается, что третий грант на реализацию проекта получил город Октябрьск. Ранее в городе были благоустроены набережная и парк Поколений. Теперь изменения ждут пешеходную зону рядом с ул. 3-го Октября.

Сообщается, что город Новокуйбышевск стал победителем этого конкурса впервые. Здесь будут реализовывать проект «Парк Дубки — источник энергии».

В 2022 году победителями данного конкурса стали всего 160 проектов из разных регионов России. Каждому победителю полагается премия от 70 до 95 млн рублей.