Сеул, , 14:28 — REGNUM Представители правящей партии Южной Кореи призвали правительство страны начать переговоры с США, чтобы предоставить южнокорейским компаниям право на получение налоговых льгот в соответствии с принятым в США «Актом сокращения инфляции». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы парламентской фракции правящей партии Квон Сон Дона.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, южнокорейские производители электромобилей должны пользоваться такими же налоговыми льготами, как и американские.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал «Акт сокращения инфляции», представляющий собой программу поддержки атомной и зелёной энергетики. Данный документ предусматривает выделение субсидий производителям электромобилей и предоставление им налоговых льгот. Однако, как выяснилось, южнокорейский гигант Hyundai Motor, пообещавший инвестировать в США $10,5 млрд, не вошёл в список получателей льгот.

«Экспорт может быть затруднен, южнокорейские автопроизводители столкнуться с трудностями, а поставщики автозапчастей — с дефицитом», — заявил глава правящей партии, призвав правительство разработать меры защиты автопрома.

С другой стороны, Квон Сон Дон предложил принять «принцип взаимности» при торговле автомобилями с Китаем, отметив, что только китайские автопроизводители смогут получить субсидии от правительства Южной Кореи.