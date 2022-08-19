Сеул, 19 августа, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Представители правящей партии Южной Кореи призвали правительство страны начать переговоры с США, чтобы предоставить южнокорейским компаниям право на получение налоговых льгот в соответствии с принятым в США «Актом сокращения инфляции». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы парламентской фракции правящей партии Квон Сон Дона.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По его словам, южнокорейские производители электромобилей должны пользоваться такими же налоговыми льготами, как и американские.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал «Акт сокращения инфляции», представляющий собой программу поддержки атомной и зелёной энергетики. Данный документ предусматривает выделение субсидий производителям электромобилей и предоставление им налоговых льгот. Однако, как выяснилось, южнокорейский гигант Hyundai Motor, пообещавший инвестировать в США $10,5 млрд, не вошёл в список получателей льгот.

«Экспорт может быть затруднен, южнокорейские автопроизводители столкнуться с трудностями, а поставщики автозапчастей — с дефицитом», — заявил глава правящей партии, призвав правительство разработать меры защиты автопрома.

С другой стороны, Квон Сон Дон предложил принять «принцип взаимности» при торговле автомобилями с Китаем, отметив, что только китайские автопроизводители смогут получить субсидии от правительства Южной Кореи.