Чебоксары, 19 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Лыжероллерная трасса в Чебоксарах, строительство которой оценивается в 970,5 млн рублей, может быть включена в федеральный реестр недостроев. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Чувашии по итогам встречи руководителя республики Олега Николаева с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Власти отмечают, что глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин поддержал включение лыжероллерной трассы Центра зимних видов спорта спортивной школы олимпийского резерва № 2 в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства. Соответствующая заявка готовится по итогам визита в республику министра спорта России Олега Матыцина, который также поддержал просьбу чувашских чиновников о поддержке проекта.

Заявляется, что включение объекта в данный реестр позволит завершить строительство трассы с установкой биатлонного стрельбища на 30 стрелковых установок, где можно будет проводить тренировки и федеральные соревнования среди лыжников и биатлонистов.

Стоимость строительства трассы с освещением и видеонаблюдением оценивается в 970,5 млн рублей. Её протяжённость составит 3,9 км.

Напомним, что строительство Центра зимних видов спорта началось с 2014 года. Здесь возведены административно-бытовое здание, гостиница для спортсменов на 48 мест, помещения для подготовки лыж, комментаторские кабины.

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Как сообщало ИА REGNUM , проект строительства лыжероллерной трассы в 2020 году получил отрицательное заключение. Его дорабатывали два года, хотя власти заявляли о планах начать строительство в 2021 году. В настоящее время речь идёт о 2023 — 204 годах.