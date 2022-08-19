Москва, , 14:24 — REGNUM На фоне резкого поворота международных политико-экономических рельс наблюдается турбулентность в денежном потоке внутри страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат ГО Красногорск, председатель совета по цифровому развитию ТПП РФ (М. О.) Стас Касимов.

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«Такую турбулентность, помимо прочего, усиливают сами граждане России, решения которых колеблются в зависимости от внешнего информационного фона

Так, за июнь месяц граждане Российской Федерации вывели за рубеж в иностранные банки $4,7 млрд. Среди причин таких действий граждан РФ называются, в том числе, профицит иностранной валюты в безналичной форме, наличие временно смягченных банками условий по выводу иностранной валюты на иностранные счета и пр.

Однако, как показывает практика, мало кто задумывается о последствиях подобных действий. Банки избавляются таким образом от рисковых валют, снимая с себя обязательства по возврату денежных средств своим клиентам.

Государство осуществляет ребалансировку валюты внутри страны. А с чем остаются граждане? С денежными средствами в иностранной валюте, хранящейся на счетах в иностранных банках. Сомнительно.

Ни для кого не секрет, что российские активы оказались замороженными в ряде стран, настроенных недружественно по отношению к России. С учетом этого, представляется весьма сомнительным размещение собственных средств в банках на территории иностранных государств, равно как и приобретение имущества за рубежом.

Насколько оправданно переводить свои накопления за рубеж, в текущих условиях, каждый решает для себя самостоятельно. Но стоит рекомендовать гражданам принимать взвешенные решения и не поддаваться панике», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России в июне 2022 года вывели за рубеж $4,7 млрд. Это рекордный показатель с 2018 года.

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