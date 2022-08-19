Москва, , 14:22 — REGNUM В случае, если не появится каких-либо «посторонних факторов», делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября. Об этом 19 августа рассказал на брифинге в Москве по видеосвязи постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

МАГАТЭ IAEA Imagebank

«Прогнозы далеко не всегда сбываются, но, по моим ощущениям, речь может идти о первых числах сентября, если опять не возникнут посторонние факторы, имеющие отношение к целям и задачам визита МАГАТЭ», — сказал он.

Также Ульянов уточнил, что говорил по телефону на эту тему с находящимся сейчас в отпуске главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и когда последний приедет в Вену 22 августа, эта работа будет активизирована.

Кроме того, постпред РФ в Вене отметил, что пока рано говорить деталях возможной ожидаемой поездки и указал, что для России в этом вопросе самым главным являются соображения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.