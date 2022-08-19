Махачкала, , 14:21 — REGNUM В Дагестане произошел пожар в одном из торговых центров города Махачкалы. Пожарные тушат огонь, распространившийся на крыше здания по улице Каммаева, пострадавших в настоящее время нет, сообщили 19 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар в ТЦ МЧС по Дагестану

Информация о возгорании в пристройке к торговому зданию в городе Махачкале поступила после 11:00. Огнем охвачена кровля мансардного этажа пятиэтажного здания на площади 250 квадратных метров. На месте работают огнеборцы с использованием семи единиц техники.

Есть данные, что к 12:36 пожар удалось локализовать. К 13:10 завершена ликвидация открытого горения. На видеокадрах в телеграм-канале МЧС видно, что на месте пожара все еще есть задымление. Причины пожара пока не названы.