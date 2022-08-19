Москва, 19 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Элиты западных стран буквально пропитаны ненавистью к России. Об этом 19 августа заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

В этой связи России следует активнее мобилизовывать свои собственные ресурсы для улучшения ситуации внутри страны, полагает дипломат.

«Элиты на Западе пропитаны ненавистью к России. Нам нельзя расслабляться. Нам нужно продвигать нашу внутреннюю повестку», — сказал Рябков.