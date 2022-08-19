Москва, 19 августа 2022, 14:20 — REGNUM Социальная сеть ВКОнтакте открывает мультимедийный проект, приуроченный ко Дню государственного флага России.
С 20 по 22 августа в 10 городах страны будут установлены интерактивные кубы. Каждая грань инсталляции открывает доступ к особой активности: интерактивной игре, викторине на знание истории флага России, арт-контенту и анимации с маскотами VK. Чтобы их активировать нужно считать QR-код при помощи своего телефона.
В интерактивной игре «Собери флаг» участнику предлагается выбрать слова, с которыми у него ассоциируется каждый цвет флага. Выбранные слова по очереди появятся на кубе, таким образом каждый горожанин сможет собрать свой собственный флаг и поделиться им ВКонтакте.
В видео-викторине после считывания QR-кода на экране куба запускаются вопросы, связанные с празднованием Дня российского флага, на которые участнику надо ответить, используя свой телефон. За прохождение викторины горожане получат уникальный цифровые подарки ВКонтакте.
Участники также могут считать QR-код и запустить на инсталляции специальный арт-контент. Пользователь может выбрать цвет для создания контента, и после нарисовать свой динамичный рисунок, который отобразится на кубе.
Пользователи смогут также вывести на грань куба одного из анимированных маскотов VK и снять с ним фото или видео контент и опубликовать во ВКонтакте.
Города и локации проведения проекта:
Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь перед Мариинский дворцом, с видом на Исаакиевский собор;
Нижний Новгород, улица Большая Покровская;
Сочи, Морской порт;
Владивосток, Спортивная набережная;
Калининград, остров Канта;
Казань, Центральная набережная;
Екатеринбург, площадь перед памятником Татищеву и Де Геннину;
Красноярск, Проспект Мира, площадь перед Красноярским государственным педагогическим университетом им. В. П. Астафьева;
Новосибирск, площадь перед Театром оперы и балета;
Ростов-на-Дону, Набережная около фонтана.