Москва, 19 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Социальная сеть ВКОнтакте открывает мультимедийный проект, приуроченный ко Дню государственного флага России.

Иван Шилов, ИА REGNUM ВКонтакте

С 20 по 22 августа в 10 городах страны будут установлены интерактивные кубы. Каждая грань инсталляции открывает доступ к особой активности: интерактивной игре, викторине на знание истории флага России, арт-контенту и анимации с маскотами VK. Чтобы их активировать нужно считать QR-код при помощи своего телефона.

В интерактивной игре «Собери флаг» участнику предлагается выбрать слова, с которыми у него ассоциируется каждый цвет флага. Выбранные слова по очереди появятся на кубе, таким образом каждый горожанин сможет собрать свой собственный флаг и поделиться им ВКонтакте.

В видео-викторине после считывания QR-кода на экране куба запускаются вопросы, связанные с празднованием Дня российского флага, на которые участнику надо ответить, используя свой телефон. За прохождение викторины горожане получат уникальный цифровые подарки ВКонтакте.

Участники также могут считать QR-код и запустить на инсталляции специальный арт-контент. Пользователь может выбрать цвет для создания контента, и после нарисовать свой динамичный рисунок, который отобразится на кубе.

Пользователи смогут также вывести на грань куба одного из анимированных маскотов VK и снять с ним фото или видео контент и опубликовать во ВКонтакте.

Города и локации проведения проекта: