Красноярск, 19 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Хлебопёки Красноярского края получили почти 28 млн рублей для сдерживания цен на хлеб. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в краевом министерстве сельского хозяйства и торговли.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Хлеб

Как уточнили в министерстве, хлебопекарным предприятиям региона возместили почти 28 млн рублей на производство и сбыт хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения. Поддержку смогли получить 39 товаропроизводителей, зафиксировавших стоимость своей продукции, из всех групп районов Красноярского края.

По словам министра сельского хозяйства и торговли Леонида Шорохова, для сдерживания и стабилизации отпускных цен на продукты питания первой необходимости, в том числе на хлеб, краевым предприятиям возмещают 5 тысяч рублей за тонну произведённого и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий. При этом в большинстве регионов РФ хлебопёкам компенсируют 2,5 тыс. рублей — деньги предоставляются только из федерального бюджета.

В целом на поддержку красноярских хлебопёков выделено 108 млн рублей, в том числе 54 млн — краевые средства.

Ежемесячная компенсация для предприятий, прошедших отбор и зафиксировавших стоимость своей хлебобулочной продукции, предусмотрена до конца года. Региональный минсельхоз проводит дополнительный отбор на субсидию до 28 августа 2022 года.

Напомним, в 2021 году предприятия Красноярского края произвели 80,2 тыс. тонн хлебобулочных изделий недлительного хранения. За шесть месяцев 2022 года произведено 37,5 тыс. тонн.

В марте текущего года правительство РФ предусмотрело 2,5 млрд рублей на поддержку хлебопёков.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Новосибирской области одобрило выделение из резервного фонда 30 млн рублей для поддержки хлебопекарных предприятий.

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