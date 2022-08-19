Тбилиси, 19 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Грузии и Армении нужно развивать сотрудничество, реализовывать совместные туристические и культурно-гуманитарные проекты. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян 18 августа на официальной церемонии открытия «Мост дружбы» через реку Дебет, пролегающую между странами.

Photolure Никол Пашинян

«Грузия, как транзитная страна, имеет большое значение для Армении с точки зрения надежного и безопасного снабжения энергоресурсами, связи, телекоммуникаций», — сказал Пашинян.

Он добавил о важности развивать сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, образования, занятости, молодёжной политики и спорта. Пашинян также поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта «Мост дружбы».

Напомним, единственный сухопутный маршрут между Арменией и Россией пролегает через грузинскую территорию.