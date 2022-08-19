Екатеринбург, 19 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге строители закроют перекрёсток улицы Шолохова и Сибирского тракта, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные знаки

Перекрёсток связывает два микрорайона Екатеринбурга: Парковый и Лечебный. Движение на нём будет перекрыто с 20 сентября по 20 ноября 2022 года. Причиной перекрытия улиц стало проведение работ по строительству газоснабжения.

Строители просят автомобилистов планировать маршрут заранее и предлагают объезжать перекрытый участок по переулку Сухому, улицам Лагерной и Курганской.