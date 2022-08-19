Новохопёрск, Воронежская область, 19 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Лесной пожар ликвидирован в Новохопёрском лесничестве в Воронежской области днём 19 августа, сообщило региональное управление лесного хозяйства.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Возгорание лесной подстилки на площади 0,4 гектара было обнаружено около 10:00 в 131-м квартале Новохоперского лесничества. К его ликвидации лесные пожарные приступили через 15 минут после обнаружения.

Возгорание удалось оперативно локализовать и ликвидировать в течение полутора часов. Общая площадь возгорания составила 0,7 га.

«В настоящее время лесные пожарные окарауливают территорию, наблюдая за возможными рецидивами», — говорится в сообщении.

По словам начальника Новохоперской лесопожарной станции Александра Копытина, причиной возгорания мог стать человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары бушуют во Владимирской и Рязанской областях. В Воронежской области действует пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности.