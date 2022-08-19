Москва, , 14:24 — REGNUM Тезис Киева о «самообороне» не состоятелен, киевский режим открыто заявляет о возможности нападений на российские территории, разжигая конфликт с подачи США. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 19 августа в интервью телеканалу «Россия 1».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что эскалация конфликта между киевским режимом и Россией происходит не просто при попустительстве или с прямой подачи США и других союзников по НАТО. Такого рода настроения, подходы, планы и замыслы напрямую поощряются из Вашингтона.

«Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму?» — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков также заявил, что США рискуют быть втянутыми в конфликт на территории бывшей УССР. Россия не хочет этого и направляет официальные предупреждения Вашингтону.

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