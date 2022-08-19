Мадрид, 19 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Каземиро хочет перейти в английский «Манчестер Юнайтед». Об этом 19 августа заявил главный испанской команды Карло Анчелотти.

Андрей Пронин ИА REGNUM Каземиро (справа)

«Я разговаривал с Каземиро. Он хочет получить новый вызов. Мы понимаем его решение», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Реалу» за 30-летнего футболиста €60 млн сразу и ещё €10 млн позднее в виде бонусов.

Напомним, Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года. В составе команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным чемпионом Испании.