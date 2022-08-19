Калуга, 19 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Более 100 монет VII–XIX веков, свинцовые пули, металлический элемент книжной застежки и деньгу времён царя Ивана Грозного были найдены археологами в ходе раскопок в историческом центре Калуги напротив дома № 5 по тупику Софьи Перовской. Наиболее удивительной находкой археологов оказалась деревянная водопроводная система XIX века, вероятно, установленная в бытность калужского городского головы Ивана Ципулина. Об этом 19 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения Чудакова.

Страница Евгения Чудакова в социальной сети в «ВКонтакте» Археологические раскопки в центре Калуги

«Здорово, что удалось присутствовать лично при историческом моменте. Археологи — настоящие профессионалы своего дела. В процессе работы археологов можно составить даже хронологическую историю места. Например, по найденным обугленным слоям древних стен можно судить о том, что усадьба пережила как минимум два пожара», — отметил Евгений Чудаков.

Ежедневно областное управление по охране объектов культурного наследия проводит активную работу по сохранению объектов архитектуры. Так, за 2022 год собственников земельных участков обязали провести более 60 археологических разведок на территории региона.