Марьинка, ДНР, 19 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Союзные силы продолжают сражение за Марьинку (ДНР), более половины населенного пункта уже отбита, рассказал 19 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Минные заграждения, железобетонные ДОТы и огневые точки почти в каждом доме — так выглядит Марьинка», — отметил военкор.

Именно отсюда ВСУ на протяжении нескольких лет обстреливали один из районов Донецка — Петровский. Сейчас артиллеристы и штурмовые группы отодвигают кмевских боевиков всё дальше от столицы ДНР, добавил Поддубный.

Ранее в Народной милиции Донецкой республики сообщили, что за последние сутки киевская армия выпустила по ДНР 375 боеприпасов из РСЗО «Град», ствольной артиллерии и минометов, также применялись неуправляемые авиационные ракеты. Шесть мирных жителей погибли, 23 получили ранения.