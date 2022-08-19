Москва, , 14:12 — REGNUM Информационные системы устроены таким образом, что возможность утечки персональных данных существует всегда, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета директоров группы Фаст Лейн Владимир Княжицкий.

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«Причинами могут быть как технические факторы, так и человеческие. И чтобы стимулировать обеспечение должной защиты данных в организациях, за нанесение «цифрового» вреда физическим лицам, штрафовать разумно и целесообразно.

Однако непонятно, что будет основанием для распределения средств фонда материальной компенсаций для граждан, пострадавших от утечек их персональных данных.

Кажется, что разумным была бы выплата компенсаций на основании судебного решения в равных долях. Но если в Сеть утекло, например, 10 миллионов записей, а штраф составил 100 тыс. рублей, по на одну «жертву» приходится 1 копейка.

Не тот случай, когда «мелочь, а приятно». А если фонд будет выплачивать только избранным жертвам утечек, то возникнет очень сложный метод регулирования выплат. Так что идея, вероятно, требует проработки», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд материальной компенсаций для граждан, пострадавших от утечек их персональных данных из компаний, может появиться в России. Возможность создания фонда обсуждают Минцифры о рядом крупных IT-компаний.

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