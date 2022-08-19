Донецк, 19 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранение в Донецке при обстреле со стороны киевских боевиков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Об этом 19 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате обстрела в Кировском районе Донецка ранен мужчина 1951 года рождения.

Кроме того, при обстрелах оказались повреждены жилые дома и другие здания в Донецке, Горловке и Макеевке.