Житель Донецка получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Донецк, 19 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранение в Донецке при обстреле со стороны киевских боевиков.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
Об этом 19 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В результате обстрела в Кировском районе Донецка ранен мужчина 1951 года рождения.
Кроме того, при обстрелах оказались повреждены жилые дома и другие здания в Донецке, Горловке и Макеевке.