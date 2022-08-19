Вашингтон, , 14:12 — REGNUM В Сети появился тизер биографического фильма о Хантере Байдене, сыне президента США Джо Байдене. Об этом 19 августа пишет Daily Mail.

Хантер Байден Center for Strategic & International Studies

Фильм называется «Мой сын Хантер» (My Son Hunter). По данным издания, в картине покажут «кумовство, отмывание денег, больше секса, «ноутбук из ада», китайских шпионов, украинских «бизнесменов», Коммунистическую партию Китая, «распродажу» Америки» и многое другое.

Добавим, что Хантера Байдена играет британский актёр Лоуренс Фокс. Премьера картины «Мой сын Хантер» запланирована на 7 сентября 2022 года — за два месяца до промежуточных выборов США 2022 года.

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