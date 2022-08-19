Москва, 19 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Все задачи специальной военной операции России на территории бывшей УССР будут достигнуты несмотря на санкции. Об этом 19 августа заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Задачи СВО будут решены в любом случае, независимо от того, будут применены Западом новые санкции или не будут. Все органы власти нацелены на стоящие перед ними задачи», — сказал Рябков.

При этом дипломат заявил, что в свете вводимых Западом ограничений России необходимо продолжать работу по мобилизации внутренних источников роста.