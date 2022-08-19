Самара, , 14:11 — REGNUM Порядка 1,2 млн туристов отдохнули за полгода в Самарской области. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Самарская Площадь. Самара Фото предоставлено пресс-службой Администрации Самарской области

Регион продолжает демонстрировать уверенный рост туристического потока. Так, по результатам первого полугодия 2022 года не территории области отдохнуло порядка 1,2 млн человек, что на 128% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«С каждым годом туризм становится всё более значимым сектором экономики. Развивается сфера гостеприимства, сфера общепита, разработано огромное количество туристических маршрутов. У нас очень красивая земля, потрясающие места: горы, водопады, реки. Есть возможность развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм. Каждый район, каждый город имеет свои уникальные проекты, которые сегодня работают на привлечение интереса, а значит, на развитие туризма», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Отмечается, что чаще всего в регион приезжают гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Татарии, Башкирии, Оренбургской, Московской, Ульяновской, Саратовской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской и Тюменской областей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу чиновникам сохранить историко-культурную самобытность села Ширяево и развивать данную территорию для привлечения туристов.

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