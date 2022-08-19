Самара, 19 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Порядка 1,2 млн туристов отдохнули за полгода в Самарской области. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Фото предоставлено пресс-службой Администрации Самарской области Самарская Площадь. Самара

Регион продолжает демонстрировать уверенный рост туристического потока. Так, по результатам первого полугодия 2022 года не территории области отдохнуло порядка 1,2 млн человек, что на 128% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«С каждым годом туризм становится всё более значимым сектором экономики. Развивается сфера гостеприимства, сфера общепита, разработано огромное количество туристических маршрутов. У нас очень красивая земля, потрясающие места: горы, водопады, реки. Есть возможность развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм. Каждый район, каждый город имеет свои уникальные проекты, которые сегодня работают на привлечение интереса, а значит, на развитие туризма», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Отмечается, что чаще всего в регион приезжают гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Татарии, Башкирии, Оренбургской, Московской, Ульяновской, Саратовской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской и Тюменской областей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу чиновникам сохранить историко-культурную самобытность села Ширяево и развивать данную территорию для привлечения туристов.